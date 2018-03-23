Nicolai Fuglsig’nin yönettiği ve Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Pena ile Trevante Rhodes’in oynadığı 12 Savaşçı (12 Strong), 30 Mart 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, 11 Eylül felaketini takip eden günlerde Mitch Nelson liderliğindeki bir ABD Özel Kuvvetleri biriminin son derece tehlikeli bir görev için ilk defa Afganistan’a saldırılara karşılık olarak gönderilmesinin hikâyesini anlatıyor. Ailelerini geride bırakan ekip, Kuzey Afganistan’ın uzak, engebeli arazisine yerleştirilir. Ortak düşmanları Taliban ve El-Kaide’ye karşı savaşmak için yerel savaşçı General Rashid Dostum’u ikna etmeleri gerekmektedir.

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