Ayla’yı Down Sendromlu Çocuklar İzledi

Seyirciyi yoğun bir duygu atmosferine sokan Ayla, bu kez Dünya Down Sendromu Günü’nde, Eyüp Melek Sineması’nda çocuklar ve aileleriyle buluştu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ınla birlikte Meral Çetinkaya, Sinem Uslu ve filmin yapımcısı Mustafa Uslu’nun da katıldığı bu özel günde çocuklar eğlenceli saatler geçirdi. Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı sırasında yaptığı insanlığı beyazperdeye aktaran film 150 çocuk ve ailesi tarafından izlendi.

Basın Bülteni

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Meral Çetinkaya – Sinem Uslu



Mustafa Uslu



Mustafa Uslu – Sinem Uslu – Meral Çetinkaya



Mustafa Uslu – Sinem Uslu –

Remzi Aydın (Eyüp Belediye Başkanı)



Sinem Uslu

