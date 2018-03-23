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Ayla’yı Down Sendromlu Çocuklar İzledi

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Seyirciyi yoğun bir duygu atmosferine sokan Ayla, bu kez Dünya Down Sendromu Günü’nde, Eyüp Melek Sineması’nda çocuklar ve aileleriyle buluştu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ınla birlikte Meral Çetinkaya, Sinem Uslu ve filmin yapımcısı Mustafa Uslu’nun da katıldığı bu özel günde çocuklar eğlenceli saatler geçirdi. Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı sırasında yaptığı insanlığı beyazperdeye aktaran film 150 çocuk ve ailesi tarafından izlendi.

Meral Çetinkaya – Sinem Uslu

Mustafa Uslu

Mustafa Uslu – Sinem Uslu – Meral Çetinkaya

Mustafa Uslu – Sinem Uslu –
Remzi Aydın (Eyüp Belediye Başkanı)

Sinem Uslu

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