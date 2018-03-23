30 Mart 2018 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Kickboxer: Misilleme

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Dimitri Logothetis’in yönettiği ve Alain Moussi, Christopher Lambert, Mike Tyson ile Jean Claude Van Damme’ın oynadığı Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation), 30 Mart 2018’de TME Films dağıtımıyla Movie Box tarafından vizyona çıkarılıyor.
MMA şampiyonu olan Kurt mafya tarafından kaçırılmış ve hapsedilmiştir. Kurt’un özgürlüğüne kavuşabilmesi için tek çıkış yolu 180 kiloluk ölüm makinesi Mongkut’u mutlaka yenmesi gerekmektedir. Kurt, içinde bulunduğu esaretten kurtulmak için yapacağı dövüşe mentoru olan dövüş ustası Duran ve önceden tanıdığı mahkum Briggs’in yaptığı yardım ile hazırlanır. Yapılacak karşılaşmayı akıl mı güç mü kazanacaktır?

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