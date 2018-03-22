Burak Özçivit Komutan, Kerem Bürsin Jet Pilotu Oldu

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’i bir araya getiren dev projede geri sayıma başlandı. Milyonların merakla beklediği Vatana… Millete… Can Feda’da Burak Özçivit, sınır ötesi operasyonunda işgâl ekiplerine karşı canını ortaya koyan Özel bir Tim’in komutanı Yüzbaşı Alparslan’ı canlandırıyor. Kerem Bürsin’in canlandırdığı Jet Pilotu Yüzbaşı Onur’u düşman hattından kurtarmak için başlayan macera, beklemedikleri bir savaşa dönüşüyor. İki eski arkadaşın omuz omuza vatan savunmasına geçtiği Vatana… Millete… Can Feda filmi yüreklere dokunacak. Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı film 06 Nisan’da sinemalarda gösterime girmeye hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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