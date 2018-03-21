Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Ailecek Şaşkınız ile Maltepe Park’a Geliyor

Sinema dünyasının en sevilen komedyenleri arasında yer alan, her gittikleri şehirde büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Maltepe Park AVM’ye geliyor. Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e Saadet Işıl Aksoy’un eşlik ettiği film 2,5 milyona yaklaşan izleyici sayısıyla rekora koşuyor. Yılın en önemli komedi filmlerinden biri olan Ailecek Şaşkınız filminin oyuncuları Kural ve Cemcir, 21 Mart Çarşamba günü 18:30’da Maltepe Park ziyaretçileriyle buluşacak.

Basın Bülteni

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