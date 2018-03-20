Kaybedenler Kulübü Yolda’nın Beklenen Müzikleri Yayında

Kaybedenler Kulübü Yolda’nın film müzikleri albümü tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yer aldığı devam filminde onlara, Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya eşlik ediyor. Nejat İşler’in filme özel olarak yorumladığı, Mazhar Fuat Özkan’ın Sen ve Ben parçası ile yine ünlü oyuncunun sesinden şiirler, efsane gitarist Yavuz Çetin’in Sadece Senin Olmak ve Benimle Uçmak İster misin? parçalarının da yer aldığı film müzikleri albümü, Toygar Işıklı imzası taşıyor.

Basın Bülteni

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