Araf (Yönetmen: Didem Pekün)

Ödüllü yönetmen ve akademisyen Didem Pekün’ün üçüncü deneysel belgesel filmi Araf, Türkiye prömiyerini 37. İstanbul Film Festivali’nde yapacak ve Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alacak. Filmin gösterimi 13 Nisan Cuma günü 19:00’da Pera Müzesi’nde gerçekleşecek. Hem bir deneme film, hem de hayaletsi bir karakter olan Nayia’nın güncesi olan Araf savaştan bu yana sürgündeki Nayia’nın Srebrenica soykırımının 22. yıldönümü anması için geri dönmesi ile başlıyor. Nayia’nın Srebrenica ve Saraybosna’dan Mostar’a uzanan yolculuğunu aktaran Araf, aşırı hırsla gelen önlenemez yenilgiye karşı iyimserlik ve cesaret gibi zıtlıkların izini sürüyor.

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