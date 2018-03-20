Geleceğin Sineması’nda Senaryolar İçin Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2018

Sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve TÜRSAK işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’na başvurular devam ediyor. Öğrenci sayısını karşılamaya yetmeyen stüdyo ve yapım süresince gereken tüm teknik ekipman açığını kapatarak hayallerin özgürce gerçekleşmesine imkan sağlayan Geleceğin Sineması bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek ve proje kapsamında 20 kısa film, genç yönetmenlerin hayallerinden beyazperdeye aktarılacak. 15. Geleceğin Sineması’na yapılacak başvurular ise 30 Mart 2018 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

Basın Bülteni

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