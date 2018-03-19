21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 10 – 17 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankaralı sinemaseverlerle buluşuyor. Süpürge, 21. yaşında Umut temasıyla yola çıkıyor. Umut filizlerini çoğaltmak için yaratıcı kısa filmler ve belgeseller 26 Mart 2018 olan son başvuru tarihine kadar festivale bekleniyor. Uçan Süpürge, kurulduğu 1996 yılından bu yana Türkiye’de kadın örgütleri ve kadın hakları aktivistleri arasındaki iletişim, etkileşim ve diyaloğu arttırmayı amaçladı. İletişim temelli bir kadın sivil toplum örgütü olarak iletişimin belki de en etkili yollarından biri olan sanatın yedinci dili sinemayı kadınlar arasında iletişimi güçlendirmek için bir yol olarak kullandı. 21 yıldır Türkiye’den, dünyanın her yerinden kadın yönetmenlerin kadın gözüyle çektikleri toplumsal cinsiyet temelli filmlere programında yer veren Uçan Süpürge, festival sırasında filmlerini gösterdiği kadın yönetmenlerle seyircileri buluşturdu.

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