26 Yıl Sonra Yeniden

90’lı yılların efsane yapımı Gerçek Kesit’te sunuculuk yapan Perihan Savaş uzun yılların ardından Gerçek Kesit: Manyak için yeniden kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, senaryosunu Cahit Kaşıkçılar’ın kaleme aldığı gerilim -komedi türündeki Gerçek Kesit: Manyak, 23 Mart’ta vizyona giriyor. Onur Ünlü yönetmenliğinde çekilen filmin yine sunuculuğunu üstlenen Savaş, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Gerçek Kesit: Manyak için yeniden kamera karşısına geçmek çok keyifliydi. Yıllar sonra bana bir nostalji yaşattı. Gerçek Kesit’in bir sinema filmi olacağı hiç aklıma gelmezdi. Keyifli ve güzel bir film olduğuna inanıyorum.”
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.