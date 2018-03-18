26 Yıl Sonra Yeniden

90’lı yılların efsane yapımı Gerçek Kesit’te sunuculuk yapan Perihan Savaş uzun yılların ardından Gerçek Kesit: Manyak için yeniden kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, senaryosunu Cahit Kaşıkçılar’ın kaleme aldığı gerilim -komedi türündeki Gerçek Kesit: Manyak, 23 Mart’ta vizyona giriyor. Onur Ünlü yönetmenliğinde çekilen filmin yine sunuculuğunu üstlenen Savaş, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Gerçek Kesit: Manyak için yeniden kamera karşısına geçmek çok keyifliydi. Yıllar sonra bana bir nostalji yaşattı. Gerçek Kesit’in bir sinema filmi olacağı hiç aklıma gelmezdi. Keyifli ve güzel bir film olduğuna inanıyorum.”

Basın Bülteni

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