50. Siyad Ödülleri Açıklandı, En İyi Film: Koca Dünya

13 Mart Salı akşamı Nergis Öztürk’ün sunuculuğunda Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende 50. SİYAD Ödülleri sahipleriyle buluştu. 2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen 50. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Film başta olmak üzere dört dalda ödül kazanan Koca Dünya en fazla öne çıkan yapım oldu. Reha Erdem’in yazıp yönettiği Koca Dünya’yı üç ödülle Pelin Esmer’in yönettiği İşe Yarar Bir Şey ve iki ödülle Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi Kaygı izledi. En İyi Yabancı Film ödülü ise Fabula Films’in ithal ettiği Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) adlı filmine verildi.

Ödüller

En İyi Film: Koca Dünya (Reha Erdem)

En İyi Yönetmen: Reha Erdem (Koca Dünya)

Ahmet Uluçay En İyi İlk Film: Kaygı (Ceylan Özgün Özçelik)

En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı, Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu: Aytaç Uşun (Sarı Sıcak)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayta Sözeri (Aile Arasında)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Yiğit Özşener -(İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Görüntü Yönetimi: Florent Herry (Koca Dünya)

En İyi Müzik: Ekin Fil (Kaygı)

En İyi Kurgu: Reha Erdem (Koca Dünya)

En İyi Sanat Yönetimi: Naz Erayda (Buğday)

GIO Fantastik Sinema Ödülü: Genco (Ali Kemal Çınar)

En İyi Uzun Metraj Belgesel Film: Blue (Serhat Ünver)

En İyi Kısa Metraj Belgesel Film: Görünmez Duvarlarım (Nurbanu Asena)

En İyi Kısa Film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)

En İyi Yabancı Film: Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea)

Onur Ödülü: Duygu Sağıroğlu, Deniz Türkali

Emek Ödülü: İbrahim Enez