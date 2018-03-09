Kadın Yönetmenler İlk Filmleriyle İzmir’deydi

Konak Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve DESEM’in katkılarıyla bu yıl ilk kez 02 – 09 Mart 2018 tarihleri arasında hayata geçirilen Konak Belediyesi Kadın Yönetmenler Haftası, İzmir’in kültür sanat hayatına yepyeni bir soluk getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Desem Sineması’nda ve Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk film gösterimleri, söyleşi ve panellere İzmirli sanatsever ve sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Basın Bülteni

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Banu Bozdemir – Sevinç Baloğlu



Duygu Kocabaylıoğlu – Gülten Taranç – Banu Bozdemir

