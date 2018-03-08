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İstanbul Film Festivali’nin En Yeni Bölümü: Çiçek İstemez

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37. İstanbul Film Festivali, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç ustalara, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlerden klasik başyapıtlara zengin bir program sunmaya hazırlanıyor. Festivalin bu yılki yeni bölümlerinden Çiçek İstemez (No More Flowers), kahramanı güçlü kadınlar olan filmleri bir araya getiriyor. Çiçekler İstemez bölümü kapsamında, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikâyelerini anlatan 10 film yer alıyor.

Alanis

Ava

Bikini Moon

Gizemli Dil

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