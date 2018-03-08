2. Eskimeyen Film Günleri İçin Geri Sayım Başladı

Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV TSA), 14 – 18 Mart 2018 tarihleri arasında, Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine uzanan geniş bir seçkiyle 2. Eskimeyen Film Günleri’ni düzenliyor. Programda Klasikler, Gizli Hazineler ve Taşra Filmleri olmak üzere üç ana başlık bulunuyor. Bu başlıklar altında Lütfi Ö. Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Muhsin Ertuğrul, Yavuz Turgul, Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Kurçenli başta olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek.
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Gösterilecek Filmlerden
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
Kız Kardeşim
Selamsız Bandosu
Sevmek Zamanı
Tepenin Ardı
Umut
Yozgat Blues