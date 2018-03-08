37. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı Yapılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali, 06 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tüm programı 14 Mart Çarşamba sabahı saat 10:00’da The Marmara Hotel Taksim’de yer alan Taksim Balo Salonu’nda yapılacak bir basın toplantısı ile açıklanacak. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan’ın konuşmacı olarak katılacağı toplantıda Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları, Ulusal Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları’nda yer alacak filmler ilk kez duyurulacak.

Basın Bülteni

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