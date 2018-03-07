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Moğollar, Murat Şeker’i Yeni Filminde de Yalnız Bırakmadı

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Moğollar, Murat Şeker’i son filmi Görevimiz Tatil’de de yalnız bırakmadı. Cahit Berkay ve Serhat Ersöz, filmde Kapalı Çarşı şarkısını tekrar çaldı. Murat Şeker, ilk uzun metrajı 2 Süper Film Birden’le başlayarak, tüm filmlerinde Moğollar’la çalışma geleneğini Görevimiz Tatil’de de sürdürdü. Murat Şeker efsane grup Moğollar’a “Bizlere iyi ve kaliteli müziğin ne olduğu her defasında hatırlatan Moğollar grubunun 50. Yılını kutlarız. İyi ki varlar.” diyerek teşekkür etti.

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