09 Mart’ta Vizyona Girecek Mahalle Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

Türkiye’nin başarılı genç oyuncularından Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve aynı zamanda da rol aldıkları Mahalle filmi 09 Mart’ta seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. 06 Mart Salı akşamı Soho House’da gerçekleşen filmin özel gösterimine Gökçe Bahadır, Özge Özpirinçci, Selin Şekerci, Cem Davran, Dolunay Soysert, Leyla Lydia Tuğutlu, Cengiz Bozkurt, Cansu Tosun, Eda Ece gibi ünlü isimler katıldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Burak Yamantürk – Özge Özpirinçci / Cansu Tosun



Cem Davran / Cengiz Bozkurt



Dolunay Soysert / Eda Ece



Gökçe Bahadır / Leyla Feray



Leyla Lydia Tuğutlu / Selin Şekerci



Serhat Teoman – Leyla Feray

