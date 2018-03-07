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09 Mart’ta Vizyona Girecek Mahalle Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

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Türkiye’nin başarılı genç oyuncularından Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve aynı zamanda da rol aldıkları Mahalle filmi 09 Mart’ta seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. 06 Mart Salı akşamı Soho House’da gerçekleşen filmin özel gösterimine Gökçe Bahadır, Özge Özpirinçci, Selin Şekerci, Cem Davran, Dolunay Soysert, Leyla Lydia Tuğutlu, Cengiz Bozkurt, Cansu Tosun, Eda Ece gibi ünlü isimler katıldı.

Burak Yamantürk – Özge Özpirinçci / Cansu Tosun

Cem Davran / Cengiz Bozkurt

Dolunay Soysert / Eda Ece

Gökçe Bahadır / Leyla Feray

Leyla Lydia Tuğutlu / Selin Şekerci

Serhat Teoman – Leyla Feray

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