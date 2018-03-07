Çağan Irmak’ın Yeni Filmi Çocuklar Sana Emanet İçin Heyecanlı Bekleyiş Başladı

Türk Sineması’nın en önemli yönetmenlerinden Çağan Irmak, yeni filmi Çocuklar Sana Emanet’le daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu sürprizlerle dolu bir kurguyla anlatıyor. Ünlü yönetmen, 23 Mart’ta gösterime girecek filmin etkileyici konusuyla gizemli bir dünyanın kapısını aralayacak. İzleyenleri yarattığı dünyalarla büyüleyen Irmak’ın yeni filmi Çocuklar Sana Emanet’in başrollerinde Engin Akyürek, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer ve Birsen Dürülü yer alıyor.

Basın Bülteni

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