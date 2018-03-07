Pera Film’de: Sporda Kadın: Altın Madalya

Pera Film, Mart programı ile spordaki kadınları selamlıyor. Bu seçkide, kadın sporcuların birbirinden çok farklı ve hayranlık uyandıran müthiş öyküleri sunuluyor. Kurgudan belgesele farklı seçenekler sunan Sporda Kadın: Altın Madalya programı inanılmaz kadınların gücünü ve dayanıklılığını gözler önüne seriyor. En İyi Atlet, 1980 Olimpiyat Seçmeleri’nin gerilimli ortamını yansıtıyor, Venüs ve Serena dünyaca ünlü tenisçi kardeşlerin içyüzünü emsalsiz bir anlatımla perdeye yansıtıyor, Sarah Koşmak İstiyor sadece yarış için yaşayan genç bir sporcunun kaygılarını işliyor, Siirt’in Sırrı, “kızlara yakışmayan” güreş sporu yapan Evin’in 2011 yılında yaşadıklarını anlatıyor.