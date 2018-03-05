Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV TSA), 14 – 18 Mart 2018 tarihleri arasında Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden, ödüllü Türk filmlerine kadar uzanan geniş bir seçkiyle 2. Eskimeyen Film Günleri’ni düzenliyor. Klasikler, kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türk Sinemasının mevcut birikimi yeni kuşaklara aktarılıyor. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla renklenecek programda, aynı zamanda panellerle birlikte Yeşilçam’ın günümüzdeki insanların duygu topoğrafyalarında nasıl karşılık bulduğu da tartışmaya açılacak.

Gösterilecek Filmlerden

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Kız Kardeşim

Selamsız Bandosu

Sevmek Zamanı

Tepenin Ardı

Umut

Yozgat Blues

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