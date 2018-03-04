Engin Alkan, Ustalık Sınıfıyla BEYOND24 İstanbul’da Film Endüstrisiyle Buluştu

Güverte Film tarafından düzenlenen ve 03 – 04 Mart tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü’nde gerçekleşen Beyond24 İstanbul birbirinden değerli isimleri film sektörüyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen etkinlikte tiyatro dünyasının usta ismi oyuncu ve yönetmen Engin Alkan, Perspektif Sanatı ve Oyunculuk isimli ustalık sınıfında kalabalık bir grupla bir araya geldi. Doğanın, nesnenin, varlığın bir yaratıcının bakış açısıyla, bakış noktasını belirleyerek bütün ayrıntıları ve gerçekliği ile resmetme olduğunu anlatan Engin Alkan, dinleyicilerin sorularını da cevapladı. “Oyunculuk bir çok bileşkeden oluşan bir bütündür.” diyen Alkan, oyunculuk hakkında önemli bilgiler verdi.