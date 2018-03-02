Ümit İris’i Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi filmlerinde birçok oyuncuya dans koçluğu yapan Ümit İris, 02 Mart 2018 Cuma günü hayatını kaybetti. Yönetmenliğini Muzaffer Arslan’ın yaptığı Şeker Gibi Kızlar filminde Fatma Girik'le yaptığı dans ile hatırlanan Ümit İris tam bir klasik İstanbul beyefendisi olarak biliniyordu. Ümit İris, dans öğretirken aynı zamanda nezaket kurallarını da öğretmekteydi. Duruşunda, konuşmasında ve dansında, daima asalet, nezaket ve zerafet vardı. Cenazesi, 03 Mart 2018 Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.