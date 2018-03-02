Bordo Bereliler 2: Afrin Filminin Afişi Yayınlandı

Senaryo aşaması ve ön çalışmaları Temmuz ayında tamamlanan, çekimlerine ise geçtiğimiz Aralık ayında başlanan Bordo Bereliler 2: Afrin filminin merakla beklenen afişi yayınlandı. Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu alan ve Afrin’de başlayıp, Bursa İnegöl’de son bulan Bordo Bereliler 2: Afrin, 23 Mart’ta vizyona girecek. Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaristliğini Coşkun Gündoğdu ile Ayça Baytimur’un üstlendiği filmin fragmanı da yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Kübra Dilara Çelen, Çiğdem Batur gibi isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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