14. Akbank Kısa Film Festivali Ön Eleme Sonuçları Açıklandı

14. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışması ön eleme sonuçları açıklandı. Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan ve bu yıl 19 – 29 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümüne 65 ülkeden toplam 1.342 kısa film başvurdu. Oyuncu Cemre Ebüzziya, Yönetmen Hasan Tuna Balkan ve Yönetmen Selim Evci’den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu, Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ne katılan eserler arasından 14 film ve Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü başvuruları arasından seçilen 14 film En İyi Film Ödülü için yarışmaya hak kazandı.

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