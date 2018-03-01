Novi Cinema 4. Sayı Çıktı

Novi Cinema Fanzin, 4 sayısı çıktı. Kapağına John Waters’ı koyan dergi bu sayısında sömürü anlamındaki istismar filmlerine odaklanıyor. İnsanların korku, iğrenme, cinsellik, öfke gibi duygularını harekete geçirmek ve bundan maksimum kâr sağlayabilmek adına bu duyguları sonuna kadar sömüren filmler inceleniyor. Naz ekmekçi, bu konuyu dergideki yazısında daha detaylı işliyor. İsmail Akçaoğlu, splatter alt türüne dair bir yazı hazırladı. Hem bir yamyamlık alt türü hem de sahte belgesel türü mondo film örneği olan Cannibal Holocaust’u Berkay Kılıç, Vanishing Point’i Doğa Bekiroğlu yazdı.