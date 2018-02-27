Kelebekler, 30 Mart’ta Sinemalarda

Sundance Film Festivali Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk yerli yapım Kelebekler, 30 Mart 2018’de Türkiye’de gösterime giriyor. Tolga Karaçelik senaryosunu yazıp yönettiği, Dünya ve Avrupa prömiyerlerinin ardından sinemaseverlerin yoğun ilgisi ve büyük beğenisiyle karşılanan film uluslararası basından övgü dolu yorumlar aldı. Filmde Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal oynuyor.

Basın Bülteni

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