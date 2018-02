If Kare Filmleri, Nar Sanat İşbirliğiyle Gaziantep’te

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da If Kare filmleri, Nar Sanat Derneği iş birliğiyle Gaziantep’teki izleyici ile buluşacak. Her ayın son Cumartesi günü, merak edilen güncel filmler 33 şehir, 50 noktada aynı anda izlenecek, konuşulacak. Dokuz yıldır Türkiye ve komşu bölgeye dijital yayınla festival filmlerini taşıyan If İstanbul, Yeni Film Fonu ortaklığıyla projeyi genişletiyor. Yeni If² yılın 8 ayına yayılan bir seri olarak karşımızda. Her ay iki filmlik özel bir seçki tüm Yeni If² salonlarında aynı anda gösterilecek. Film gösteriminin ardından yönetmenlerin katılımıyla yürütülen sohbet Türkiye, Kuzey Kıbrıs, İran ve Filistin’de bulunan Yeni If² salonlarında canlı yayınlanacak.

