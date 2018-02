17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde 18 Şubat 2018 Pazar günü Can Eskinazi ve Deniz Tortum’un birlikte yönettiği, amatör bir rock grubunun 2014 yılında çıktıkları Anadolu yolculuklarının hikâyesini konu alan Anadolu Turnesi, 19:00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Salon 3’te gösteriliyor. Filmin gösterimine yönetmenler Can Eskinazi ve Deniz Torum da katılacak ve gösterim sonrasında izleyici sorularını yanıtlayacaklar.

Basın Bülteni

Anadolu Turnesi



