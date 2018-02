İtalyan Yönetmenden İstanbul’a Aşkın Filmi

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin ikinci gününde If Yeni heyecanı da devam etti. İtalyan yönetmen Giulia Frati’nin 2010’da Sulukule’den başlayarak İstanbul’daki kentsel dönüşümün izini sürerken, midyeciden yorgancıya, simitçiden perdeciye ve daha nicesine, İstanbul’un seslerinin de peşine düştüğü belgesel filmi İstanbul Yankıları’nın (Istanbul Echoes), Türkiye galası dün akşam (16 Şubat), If İstanbul’da yapıldı.

Basın Bülteni

Giulia Frati



Mehmet Altıoklar – Giulia Frati



İstanbul Yankıları (Istanbul Echoes)