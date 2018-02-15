Cem Sürücü’nün yönettiği ve Gökhan Keser, Selen Seyven, Serkan Kuru ile Yıldırım Öcek’in oynadığı Tatlı Bela, 08 Haziran 2018’de Derin Film dağıtımıyla Metronom Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Arda, Erdem ve Fırat çocukluktan beri birlikte olan üç arkadaştır. Üç kafadar sıradan hayatlarına devam ederken, bir gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle birlikte hayatları bir anda değişecektir. Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışan Arda, Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam etmeye çalışırken, bir yandan da hayatların da ilk kez aldıkları bebek bakıcılığı sorumluluğu yüzünden komik durumlara düşerler.