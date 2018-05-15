Tatlı Bela, 08 Haziran’da Vizyonda

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser’in yeni filmi Tatlı Bela, 08 Haziran’da vizyona giriyor. Filmde, kapılarına bırakılan bebek ile aynı evde yaşamak zorunda kalan 3 kafadarın başlarından geçen komik olaylar zinciri beyazperdeye aktarılıyor. Yapımcılığını Oğuz Sözen’in yaptığı ve yönetmenliğini Cem Sürücü’nün üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Keser, Eda Erol, Selen Seyven, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Yıldırım Öcek ve Aslı Bankoğlu gibi oyuncular rol alıyor. Komedi yüklü film, Tatlı Bela, 08 Haziran’da vizyona giriyor. Eda Erol ise filmde üç kafadarın çocukluk arkadaşı Gizem karakterini canlandırıyor.

Basın Bülteni

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