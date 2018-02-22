Gökhan Keser’den Çifte Sürpriz

Önümüzdeki günlerde yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Gökhan Keser, başrolünde yer alacağı sinema filmiyle de 2018 yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Rol aldığı diziler, sinema filmleri ve besteleriyle büyük beğeni toplayan ve özellikle genç kızların ilgi odağı olan Gökhan Keser, 2018 yılında hem müzik dünyasına hem de beyazperdeye damgasını vuracak. Önümüzdeki günlerde başrolünde yer alacağı yeni sinema filmiyle beyazperdede sevenleriyle buluşacak. Keser, romantik komedi türündeki filmde, İstanbul’da çocukluk arkadaşları ile birlikte yaşayan ve bir kafe işleten Arda isimli bir karakteri canlandırıyor.

Basın Bülteni

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