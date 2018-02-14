14. Ankara Japon Filmleri Festivali, 16 – 22 Şubat 2018 tarihleri arasında, Japonya Büyükelçiliği ve The Japan Foundation işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında Perde Açıldığında (Maku ga Agaru – When the Curtain Rises), Yonosuke’nin Hikâyesi (Yokomichi Yonosuke – A Story of Yonosuke), Romans (Romansu – Round Trip Heart), Benim Aşk Hikâyem (Ore Monogatari – My Love Story), Senin Adın (Kimi no Na wa – Your Name), Pop in Q (PoppinQ), One Piece Film: Gold (Wan Pisu Firumu Gorudo) adlı filmleri sinemaseverler Japonca seslendirmeli, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak Büyülüfener Sineması’nda ücretsiz olarak izleyebilecek.
Benim Aşk Hikâyem (Ore Monogatari – My Love Story)
One Piece Film: Gold (Wan Pisu Firumu Gorudo)
Perde Açıldığında (Maku ga Agaru – When the Curtain Rises)
Romans (Romansu – Round Trip Heart)
Senin Adın (Kimi no Na wa – Your Name)
Yonosuke’nin Hikâyesi
(Yokomichi Yonosuke – A Story of Yonosuke)