14. Ankara Japon Filmleri Festivali, 16 – 22 Şubat 2018 tarihleri arasında, Japonya Büyükelçiliği ve The Japan Foundation işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında Perde Açıldığında (Maku ga Agaru – When the Curtain Rises), Yonosuke’nin Hikâyesi (Yokomichi Yonosuke – A Story of Yonosuke), Romans (Romansu – Round Trip Heart), Benim Aşk Hikâyem (Ore Monogatari – My Love Story), Senin Adın (Kimi no Na wa – Your Name), Pop in Q (PoppinQ), One Piece Film: Gold (Wan Pisu Firumu Gorudo) adlı filmleri sinemaseverler Japonca seslendirmeli, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak Büyülüfener Sineması’nda ücretsiz olarak izleyebilecek.

Benim Aşk Hikâyem (Ore Monogatari – My Love Story)



One Piece Film: Gold (Wan Pisu Firumu Gorudo)



Perde Açıldığında (Maku ga Agaru – When the Curtain Rises)



Pop in Q (PoppinQ)



Romans (Romansu – Round Trip Heart)



Senin Adın (Kimi no Na wa – Your Name)

Yonosuke’nin Hikâyesi

(Yokomichi Yonosuke – A Story of Yonosuke)