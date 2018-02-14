Kerem Akça’nın Yerli Sinemada Hollywood Kuşağı: 2000 – 2016 Dönemi Adlı Kitabı Yayınlandı

Sinemamızda 2006 yılında üretilen film sayısı 34’e sıçradı ve istikrarlı bir yükselişle 2017’de 151’e ulaştı. Bu gelişme “Amerikan ana akım sineması kuşağı” olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir kuşağın doğmasına kadar uzandı. Abdullah Oğuz, Taylan Kardeşler, Ömer Faruk Sorak ve Mahsun Kırmızıgül’ün öncülük ettiği bu dönemi Hollywood Kuşağı olarak adlandıran sinema yazarı Kerem Akça, günümüzde yerli sinemayı Hollywood tarzına yaklaştıran bu gelişmeyi, Ocak 2000 ile Aralık 2016 tarihleri arasında çekilmiş Hollywood etkisindeki 64 popüler “Türk filmi” üzerinden değerlendirip Yerli Sinemada Hollywood Kuşağı: 2000 – 2016 Dönemi adlı kitabında etraflıca yorumluyor.