Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yapımını üstlendiği, Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu imzası taşıyan ve 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan olayların Azerbaycan gözüyle beyazperdeye aktarıldığı Türkiye Benim de Vatanım isimli belgesel, 10 Şubat’tarihinde seyirci ile buluşuyor. Çekimleri Bakü, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Malatya’da gerçekleştirilen film olayları Azerbaycanlıların tanıklığıyla aktarıyor.

Basın Bülteni

Fotoğraflar

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.