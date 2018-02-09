Will Gluck’un yönettiği ve Harun Can, Fatih Özkul, Seda Özelsoy ile Melissa Melis Toklu’nun seslendirdiği animasyon film Tavşan Peter (Peter Rabbit), 23 Şubat 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tavşan Peter’da, nesiller boyu okuyucuları cezbetmiş olan bu afacan ve maceracı kahraman, bu kez kendi çağdaş komedisinin başrolünü üstleniyor. Filmde, hem Bay Yeşilbahçe’nin gıpta edilen sebze bahçesinin kontrolü, hem de hayvan dostu komşunun sevgisini kazanma mücadelesi Lake District ve Londra’ya kadar uzanırken, Peter’in Bay Yeşilbahçe’yle ezeli düşmanlığı en üst düzeye çıkıyor.