Özgürlüğün Elli Tonu Filminin Ön Gösterimi D & R Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Grinin Elli Tonu ve Karanlığın Elli Tonu filmlerinin devamı olan, başrollerinde Dakota Johnson ve Jamie Dornan gibi yıldız isimlerin yer aldığı dünyaca ünlü Özgürlüğün Elli Tonu’nun (Fifty Shades Freed) ön gösterimi dün gece D & R ev sahipliğinde Beyoğlu Soho House’da gerçekleşti. E. L. James’in aynı adlı çok satan kitabı Özgürlüğün Elli Tonu’ndan uyarlanarak yazılmış, 2018 yılında gösterime giren filmin ön gösterimi iş, sanat ve cemiyet dünyasından yoğun ilgi gördü.

Basın Bülteni

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Mehmet Yılmaz / Murat Güloğlu

