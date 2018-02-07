Komedinin Yıldızları

Bir haritayla beklemedikleri anda hayatları değişen hayta iki kardeşin adam olma, voleyi vurma hikayesi Ölü Yatırım adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son set gününde basın toplantısı düzenleyen Ölü Yatırım filminin oyuncuları “Mezarlıkta çekildiğine bakmayın çekimlerde sık sık gülme krizine girdik. Kahkaha garantili film çekiyoruz.” dediler. Büyük bölümü özel olarak bu film için hazırlanan mezarlıkta çekilen filmin başrollerini senaryosunu yazan Serkan Dağlı ve Anıl Çelik paylaşıyor. Filmde ayrıca Nursel Köse, Köksal Engür, Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Ekin Mert Daymaz, Alican Yetkin, Seyithan Özdemir, Serkan Ercan ve Simin Bıçakçıoğlu oynuyor.

Basın Bülteni

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