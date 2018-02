Yeni Film Fonu Festivalde

Yeni Film Fonu ve If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin ortak geliştirdiği belgesel film atölyesi If Doc Lab bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Yine bir ortaklık projesi olan ve yıl boyunca sürecek olan film gösterim ve söyleşi programı Yeni If² ise 24 – 25 Şubat 2018 tarihlerinde ilk gösterimini yapapacak. Ayrıca festival programında da Yeni Film Fonu tarafından desteklenen üç adet film var. Yeni Film Fonu’nun 2018 yılı birinci dönem başvurularıysa Şubat ayında başladı. 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 – 25 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da ve 01 – 04 Mart 2018 tarihleri arasında ise Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

Web Sitesi

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.