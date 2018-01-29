Türk Filmi Kelebekler, Aldığı Ödül ile Twitter’da da Çok Konuşuldu

Yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in yaptığı Kelebekler filmi, ABD’deki Sundance Film Festivali’nde, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kelebekler, birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor. Bu ödül göğsümüzü kabartırken Twitter’da da kullanıcılar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Çok sayıda Twitter kullanıcısı yönetmeni tebrik etti.

Basın Bülteni

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