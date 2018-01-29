Pelin Esmer’in Ödüllü Filmi İşe Yarar Bir Şey, Göteborg Film Festivali’nde

Pelin Esmer’in İşe Yarar Bir Şey filmi İskandinavya’nın en büyük festivallerinden Göteborg Film Festivali’nde gösterilecek. Bu sene 41.si gerçekleştirilen festivalin Five Continents bölümünde yer alan filmin ilk gösterimi 30 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. Pelin Esmer’in senaryosunu Barış Bıçakçı ile yazdığı ve son olarak Tallinn Black Night Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü kazanan filmin başrollerini Başak Köklükaya ve Öykü Karayel paylaşıyor.

Basın Bülteni

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