Kelebekler’e Sundance’de Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü ve Yansımaları

ABD’nin en önemli festivali olarak bilinen Sundance Film Festivali’nde bu yıl Dünya Sineması bölümünün en büyük ödülü olan Büyük Jüri Özel Ödülü, Tolga Karaçelik’in yönettiği Kelebekler filmine verildi. Dünya prömiyerinde sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan film, 27 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşen ödül töreninde, Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülüne layık görüldü. Ödül dünya basınında yoğun yansımalara yol açtı. Chantier Films’in yapımcı ortağı ve dağıtımcısı olduğu Kelebekler yakında vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin başrollerini Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Ezgi Mola, Serkan Keskin ve Ercan Kesal paylaşıyor.

Basın Bülteni

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