CGV Cinema Club Üyesi Gençlere Özel Avantajlar

Dünya standartlarındaki teknolojiyi, üstün hizmet kalitesiyle birleştirerek sinema tutkunlarına sinema deneyimi yaşatan CGV Cinema Group, sunduğu birbirinden kazançlı fırsatlara bir yenisini daha ekliyor. Üye olan genç misafirlerine kendilerini daha özel hissettirecek yeni fırsatlar sunan CGV Mars Cinema Group, 25 yaş altı gençlere özel fırsatlar kazandırıyor. Sinemaseverlere avantajlı bir dünya sunan CGV Cinema Club’un üyelerine Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri tüm seanslarda öğrenci bilet fiyatı üzerinden her bilette % 20 indirim fırsatı veriyor. Kampanya için üyeliğini aktif ettiren 25 yaşından gün almamış tüm CGV Cinema Club üyeleri, film keyfini indirimli olarak yaşayacak.