Tolga Karaçelik’in Kelebekler’i, Sundance Film Festivali’nde Ayakta Alkışlandı

Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği Kelebekler’in dünya prömiyeri, Sundance Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Salonu dolduran izleyiciler, gösterimden sonra filmi ayakta alkışladılar. Tolga Karaçelik’in yanı sıra oyuncu Tuğçe Altuğ, yapımcı Diloy Gülün ile müzik süpervizörü ve besteci Ahmet Kenan Bilgiç’in de katıldığı gösterimin ardından gerçekleşen soru – cevap bölümünde kimi seyirciler, Kelebekler’in festivalde şimdiye kadar izledikleri en iyi film olduğunu ifade ettiler.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.