6. Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali

Dünyanın “take-a-way” özelliğine sahip tek festivali olarak özel gösterim seçkileriyle daha önce aralarında Sofya, Berlin, Kopenhag, Oldenburg, Talin, Madrid, Leipzig,Yogyakarta, Sao Paulo gibi şehirlerin de bulunduğu birçok şehirde sinemaseverlerle buluşan film festivali, genç sinemacılara filmlerini, dünyanın farklı şehirlerinde, alternatif mekânlarda gösterme fırsatı sunmaya devam ediyor. Katadrom Kültür, Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali (International Changing Perspectives Short Film Festival), altıncı yılında 10 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul’da başlıyor.

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