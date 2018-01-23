Dünyada Büyük Ses Getiren Film, Yıldız Oyuncu Kadrosuyla Türkiye’de, Cebimdeki Yabancı 02 Şubat’ta Vizyonda

Dünya çapında büyük ses getiren İtalyan filmi Perfetti Sconosciuti bu kez Serra Yılmaz yönetmenliğinde, 02 Şubat’ta Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin haklarını satın alarak ortak yapımcı Ferzan Özpetek, Cebimdeki Yabancı filmi ve oyuncularla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Film, Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi yıldız isimlerle dikkatleri çekiyor.

Basın Bülteni

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