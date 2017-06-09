Carla Simon’un yönettiği ve Laia Artigas, Paula Blanco, Etna Campillo ile Bruna Cusi’nin oynadığı 93 Yazı (Estiu 93 – Summer 93), 23 Haziran 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1993 yazı, İspanya… Annesiyle babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi altı yaşındaki Frida’yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan küçük kız, hem duygularıyla baş etmeye, hem de yeni ailesine uyum sağlamaya çalışır. Zor da olsa, 93 yazının bu kavurucu sıcağında Frida, iç dünyasıyla barışmaya çalışırken, yeni ailesi de onu kendi kızları gibi sevmeyi öğrenecek midir?

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