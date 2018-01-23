Samuel Maoz’un yönettiği ve Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray ile Gefen Barkai’nin oynadığı Foxtrot, 02 Şubat 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Michael ve Dafna’nın, çocukları Jonathan ve Alma ile sade bir hayatları vardır. Jonathan’ın askerde olması, her an hayatta olup olmamasından ötürü duydukları şüphe ve endişe, Michael ve Dafna’nın psikolojilerini çok etkilemiştir. Bir yanda Jonathan’ın askerde geçen zorlu günleri, diğer yanda ailenin kaygı dolu bekleyişi… Kader kavramını çarpıcı bir dille sorgulayan film, yönetmenin olağanüstü anlatımı ve sürprizlerle izleyenleri etkiliyor.