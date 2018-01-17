Kaybedenler Kulübü Yolda’dan İkinci Teaser Geldi

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ve başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yer aldığı fenomen film Kaybedenler Kulübü’nün devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda’nın ikinci teaser’ı yayınlandı. Filmde Nejat İşler ve Yiğit Özşener’e Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya eşlik ediyor. Hem mizah,i hem duygusal konuşmaların eşlik ettiği teaser, sosyal medyanın da gündemine oturdu ve büyük ilgi gördü.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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