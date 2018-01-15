Turan Özdemir’i Kaybettik

Tiyatro, dizi ve sinema filmi oyuncusu Turan Özdemir, 15 Ocak 2018 Pazartesi günü (bugün) hayatını kaybetti. Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan Dondurmam Gaymak adlı sinema filminin başrol oyuncusu oldu ve bu filmle ünlendi. Ademin Trenleri, Mavi Gözlü Dev, Yağmurdan Sonra, Hadigari Cumhur, Entelköy Efeköy’e Karşı, Dursun Çavuş, Tersine, Mavi Bisiklet, Mezarcı gibi filmleriyle de hatırlanan Özdemir’in cenazesi 17 Ocak 2018 Çarşamba günü Yatağan’da ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.